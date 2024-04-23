Ученые объяснили, какие продукты повышают риск развития рака

Значимое исследование провели ученые из Национального университета Сингапура. Оно подтверждает важность здорового питания для предотвращения развития рисков рака.

Как обнаружили специалисты, метилглиоксал, содержащийся в сверхпереработанных жирных продуктах, пище с высоким содержанием сахара, может отключать способность гена brca2 бороться с разными опухолями.

Ген brca2 играет важную роль в ремонте ДНК, а также предотвращении развития онкологии.

Если этот ген подавлен метилглиоксалом, то может привести к дефектам в ДНК, увеличивая риск онкологических заболеваний. Поэтому нужно избегать чрезмерного употребления сверхпереработанных и высокосахарных продуктов с целью поддержания общего здоровья.