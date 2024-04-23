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Убивает даже детей: Неалкогольная жировая болезнь печени опаснее алкоголя

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Убивает даже детей: Неалкогольная жировая болезнь печени опаснее алкоголя
Здоровье
Фото: freepik.com

Число людей с ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) растет. В России доля заболевших составляет от 25 до 37%. Это может привести к серьезным последствиям, включая цирроз печени и другие заболевания. Один из факторов, способствующих развитию НАЖБП, - это недостаток сна. 

Исследования показывают, что некачественный сон связан с увеличением веса и другими опасными нарушениями. Помимо того, профилактика включает в себя соблюдение режима сна, сбалансированное питание, активный образ жизни. Гастроэнтерологи подчеркивают важность регулярного мониторинга своего здоровья, а также изменения образа жизни для предотвращения серьезных последствий, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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