Убивает даже детей: Неалкогольная жировая болезнь печени опаснее алкоголя

Число людей с ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) растет. В России доля заболевших составляет от 25 до 37%. Это может привести к серьезным последствиям, включая цирроз печени и другие заболевания. Один из факторов, способствующих развитию НАЖБП, - это недостаток сна.

Исследования показывают, что некачественный сон связан с увеличением веса и другими опасными нарушениями. Помимо того, профилактика включает в себя соблюдение режима сна, сбалансированное питание, активный образ жизни. Гастроэнтерологи подчеркивают важность регулярного мониторинга своего здоровья, а также изменения образа жизни для предотвращения серьезных последствий, пишет КП.