ETNT составил ТОП-10 самых полезных трав и специй для организма человека

Интересно, что разные травы и специи могут оказывать разнообразный положительный эффект на организм. Куркума, например, имеет мощные противовоспалительные свойства, кайенский перец, благодаря содержанию капсаицина, может подавлять аппетит, оказывая благотворное воздействие на микрофлору кишечника.

Священный базилик обладает адаптогенными свойствами, помогает приспосабливаться к стрессу. Имбирь известен антиоксидантными и противовоспалительными качествами. Черный перец может помочь бороться с нейродегенеративными нарушениями и признаками старения мозга благодаря пиперину.

Мята, орегано и розмарин имеют свои уникальные целебные свойства, шалфей связывают с повышением когнитивных способностей, а чеснок является самым эффективным иммуномодулятором, пишет ETNT.