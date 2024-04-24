«Кофе без кофеина»: названо опасное вещество, которое может вызвать рак

Кофе без кофеина, который в последнее время широко используют очень многие люди, может содержать следы метиленхлорида - весьма опасного канцерогена.

Метиленхлорид в напитке представляет угрозу для здоровья

Этот растворитель, как пишет портал Пруфы.рф. используется для удаления кофеина из кофейных напитков. Он может быть токсичен для печени, а также способствовать нервным нарушениям. Даже после процесса удаления метиленхлорида некоторые его остатки могут остаться в ароматном напитке, что представляет угрозу для здоровья.