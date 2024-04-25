Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП — и это не родовая травма

Церебральный паралич, частое двигательное расстройство у детей, не всегда связан с родовыми травмами. Группа состояний, которые усложняют контроль движений и позу человека, формируется в утробе или в раннем детстве. Эксперты указывают на генетические и метаболические факторы, а также на инфекции, как потенциальные риски.

Недоношенность является значительным фактором риска, особенно у ранне рожденных детей. Усиливающиеся симптомы могут указывать на проблемы со здоровьем, такие как опухоли мозга или генетические синдромы.

Современная медицинская практика предпочитает термин «церебральный паралич» без указания «детский», подчеркивая его длительность и связь с мозгом.

Уход и лечение в перинатальных центрах снижают риск осложнений, особенно у детей с низким весом при рождении. Врачи, такие как невролог Святослав Довбня, отмечают улучшение знаний и условий, что снижает распространенность паралича среди детей, рожденных преждевременно.

Диагноз ставится обычно до года

Для родителей и педиатров важно заметить задержку в развитии двигательных навыков у ребенка, что может указывать на церебральный паралич (ЦП). Диагноз ставится детским неврологом, обычно до года, хотя у недоношенных детей это может происходить позже. Особое внимание требуют дети, рожденные раньше срока или нуждающиеся в искусственной вентиляции легких.

Признаки задержки развития включают гипертонус или гипотонус мышц и другие. Современная медицина не излечивает ЦП, но реабилитация помогает улучшить качество жизни.