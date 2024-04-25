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Диетолог Михалева перечислила 4 самых вредных завтрака

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Диетолог Михалева перечислила 4 самых вредных завтрака
Здоровье
Фото: @ImagesBG / pixabay.com

Врач-диетолог Оксана Михалева предлагает заменить традиционные завтраки, такие как бутерброды или хлопья, на более полезные варианты. Она предупреждает, что высококалорийные продукты, такие как сыр и колбаса, могут привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу. 

Содержат много сахара

Вместо этого, она рекомендует выбирать бутерброды с цельнозерновым хлебом, творожным сыром, разными овощами, запеченным мясом индейки. Михалева отмечает, что хлопья, подушечки, мюсли содержат крайне много сахара, имеют мало питательной ценности. Вместо них лучше выбирать яйцо пашот или омлет. 

Наконец, эсперт предостерегает от апельсинового сока, яичницы с беконом, каш быстрого приготовления, которые только приведут к лишнему весу или увеличению уровня сахара в крови.

Информационное агентство «Informing»

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