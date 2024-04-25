Исследование показало, какое питание поможет стать умным и успешным

Новое исследование, опубликованное в Nature, основанное на данных почти 182 тысяч участников, подчеркивает важность разнообразного и сбалансированного питания для улучшения когнитивных функций человека, а также роста объема серого вещества головного мозга.

Ученые из Уорикского университета выделили 4 подтипа питания, связав их с физическими и психологическими показателями. Полноценная, сбалансированная еда показала лучшие результаты по когнитивным способностям и увеличению объема серого вещества в мозге.

Важно формировать интерес к здоровому питанию с самого раннего детства

Исследователи подчеркивают важность формирования интереса к здоровому питанию с самого раннего детства, поскольку оно оказывает прямое воздействие на развитие ребенка на протяжении жизни во всех аспектах.