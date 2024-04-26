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Медики перечислили анализы, на которые даже не стоит тратить деньги

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Медики перечислили анализы, на которые даже не стоит тратить деньги
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Елена Малышева поделилась списком популярных, но совершенно бесполезных анализов, на которые даже не стоит тратить деньги. 

Бесполезные анализы

Один из них - это проверка на антитела к хеликобактер пилори, которая, по словам врача, не всегда показывает активность этого микроорганизма. Вместо этого Елена рекомендует дыхательный уреазный тест. Еще одним ненужным анализом является проверка на дисбактериоз, так как такого понятия не существует как болезни. Напоследок Малышева отмечает, что анализ на наличие вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса тоже не имеет смысла, поскольку большинство людей с этими вирусами долго и счастливо живут.

Информационное агентство «Informing»

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