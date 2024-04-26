Исследование выявило, как работа на грядках воздействует на психику

Интересное открытие сделали ученые: прополка грядок на даче может быть сходна с приемом антидепрессантов, снижая риск депрессии на целых 23 процента.

Согласно исследованию британских ученых, умеренная физическая активность, такая как садоводство и пешие прогулки, связана с более низким риском развития депрессии, психоза, тревоги, шизофрении.

Важны четкие рекомендации по физической активности

Однако упражнения высокой интенсивности смогут ухудшить реакцию на стресс у некоторых людей. Профессор Ли Смит подчеркнул важность четких рекомендаций по физической активности, а также адаптации стратегий охраны психического здоровья к индивидуальным потребностям, пишет МК.