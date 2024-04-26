Никаких антибиотиков: Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения ОРВИ

Минздрав РФ принял новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), в котором основное нововведение заключается в полном исключении применения антибиотиков при лечении данного заболевания. Новый стандарт сократил срок лечения, уменьшил список рекомендуемых препаратов и лабораторных исследований, а также расширил перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ и количество врачей, которые могут их проводить.

Вместо антибиотиков рекомендуется использовать антивирусные препараты

Вместо антибиотиков теперь рекомендуется использовать антивирусные препараты, такие как «Кагоцел», «Триазавирин», «Тилорон» и «Нобазит» (или «Амизон»), а также иммуностимуляторы, такие как «Циклоферон» и «Эргоферон». Для симптоматического лечения ОРВИ рекомендуется назначать противокашлевые лекарства («Ренгалин», «Синекод», «Гликодин») и антисептики при боли в горле («Лизобакт»).

Эксперты подчеркивают, что применение антибиотиков без показаний может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам, что представляет серьезную угрозу для здоровья человека и общественного здравоохранения.

Новый стандарт направлен на более эффективное и безопасное лечение пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пишут Известия.