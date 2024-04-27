Химик Семенова: прогорклые витамины на масляной основе грозят раком и атеросклерозом

Ученый – химик Мария Семенова, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН, предупреждает всех о возможности развития атеросклероза и рака при неправильном хранении витаминов на масляной основе.

При прогоркании масла образуются канцерогены — продукты окисления, наносящие вред человеческому организму. Окисление жирных кислот масла — это радикальный процесс, ускоряемый теплом и кислородом. Этот процесс порождает перекиси, превращающиеся в летучие вещества с неприятным запахом.

Эксперт советует хранить аптечные витамины в холодильнике для избежания воздействия высокой температуры и губительного света, пишет Газета.ру.