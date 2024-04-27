Учёные КНР выяснили, что между деревьями и депрессией у человека есть прямая связь

Новое исследование китайских ученых, опубликованное в Nature Mental Health, показало, что окружение с большим количеством зелени благоприятнее для психического здоровья человека.

Создают более спокойную атмосферу

В ходе масштабного эксперимента с участием 410 000 добровольцев было выяснено, что проживание в зеленых зонах способствует уменьшению риска развития депрессии или тревожности. Зеленые районы создают более спокойную атмосферу за счет поглощения шума деревьями, способствуют улучшению физического здоровья за счет большего количества кислорода и меньшего количества пыли в воздухе.

Эти результаты, как пишет МК, лишь подтверждают в очередной раз, что пребывание на природе способствует устойчивому психическому состоянию.