Врач раскрыла, сколько шашлыка можно употреблять на майские праздники без вреда для здоровья

Для того чтобы избежать переедания, рекомендуется соблюдать определенные порции шашлыка.

Мужчине стоит съедать не более пяти кусков шашлыка из говядины, а женщине - не более четырех

Если шашлык приготовлен из говядины, мужчине стоит съедать не более пяти кусков, а женщине - не более четырех. Это связано с необходимым количеством потребления белка: для мужчин среднего веса рекомендуется около 60 граммов белка в день, а для женщин - около 50 граммов. Например, в 100 граммах говядины содержится примерно 25 граммов белка. Это значит, что в день мужчине нужно употреблять около 250 граммов говядины, а женщине - примерно 200 граммов. Аналогичные рекомендации действуют и для других видов мяса: для курицы и свинины.

Среди гарниров, которые хорошо сочетаются с шашлыком, можно выделить овощные салаты из свежих овощей или запеченные овощи. Однако следует ограничить употребление тяжелых гарниров, таких как картофель, и углеводов, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова врача-диетолога Алины Красиковой.