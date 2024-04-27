Информинг » Здоровье » Врач раскрыла, сколько шашлыка можно употреблять на майские праздники без вреда для здоровья

Врач раскрыла, сколько шашлыка можно употреблять на майские праздники без вреда для здоровья

Image 16+
Врач раскрыла, сколько шашлыка можно употреблять на майские праздники без вреда для здоровья
Здоровье
Фото: @pressahotkey / freepik.com

Для того чтобы избежать переедания, рекомендуется соблюдать определенные порции шашлыка. 

Мужчине стоит съедать не более пяти кусков шашлыка из говядины, а женщине - не более четырех

Если шашлык приготовлен из говядины, мужчине стоит съедать не более пяти кусков, а женщине - не более четырех. Это связано с необходимым количеством потребления белка: для мужчин среднего веса рекомендуется около 60 граммов белка в день, а для женщин - около 50 граммов. Например, в 100 граммах говядины содержится примерно 25 граммов белка. Это значит, что в день мужчине нужно употреблять около 250 граммов говядины, а женщине - примерно 200 граммов. Аналогичные рекомендации действуют и для других видов мяса: для курицы и свинины. 

Среди гарниров, которые хорошо сочетаются с шашлыком, можно выделить овощные салаты из свежих овощей или запеченные овощи. Однако следует ограничить употребление тяжелых гарниров, таких как картофель, и углеводов, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова врача-диетолога Алины Красиковой.

Информационное агентство «Informing»

Врачи объяснили, что ни в коем случае нельзя делать, когда присосался клещ

Врачи объяснили, что ни в коем случае нельзя делать, когда присосался клещ

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Названа еда, которая разрушает сосуды и вызывает диабет даже при отказе от сахара

Сегодня, 13:33

«Инопланетная аллергия» угрожает россиянам: уфимцы массово покрылись неизвестной сыпью

Сегодня, 12:18

Химик Семенова: прогорклые витамины на масляной основе грозят раком и атеросклерозом

Вчера, 23:23

Врач раскрыла, сколько шашлыка можно употреблять на майские праздники без вреда для здоровья

Вчера, 21:13

Невролог Ринат Богданов раскрыл, что поможет избежать инсульта

Вчера, 18:38

Врачи объяснили, что ни в коем случае нельзя делать, когда присосался клещ

Вчера, 16:08

Учёные КНР выяснили, что между деревьями и депрессией у человека есть прямая связь

Вчера, 14:53

Никаких антибиотиков: Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения ОРВИ

26-04-2024, 22:43

Исследование выявило, как работа на грядках воздействует на психику

26-04-2024, 17:38

Дерматолог Егорова назвала продукты, которые приводят к пигментным пятнам

26-04-2024, 17:03

Медики перечислили анализы, на которые даже не стоит тратить деньги

26-04-2024, 01:18

Исследование показало, какое питание поможет стать умным и успешным

25-04-2024, 23:33

Раскрыты преимущества сна без одежды для здоровья

25-04-2024, 14:38

Диетолог Михалева перечислила 4 самых вредных завтрака

25-04-2024, 13:33

Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП — и это не родовая травма

25-04-2024, 10:48

«Кофе без кофеина»: названо опасное вещество, которое может вызвать рак

24-04-2024, 16:33

Диетолог Михалёва назвала самый вредный вариант завтрака

24-04-2024, 14:58

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об опасности воды из-под крана

24-04-2024, 14:03

ETNT составил ТОП-10 самых полезных трав и специй для организма человека

24-04-2024, 13:43

Ученые объяснили, какие продукты повышают риск развития рака

23-04-2024, 13:28

Новости партнеров
2023
ru-RU