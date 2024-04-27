Невролог Ринат Богданов раскрыл, что поможет избежать инсульта

Врач-невролог Ринат Богданов подчеркнул важность поддержания активного образа жизни для предотвращения инсульта.

Особенно подвержены риску курильщики и люди старше 45 лет

Как отметил специалист, особенно подвержены риску курильщики, а также люди старше 45 лет. Среди других факторов риска указаны малоподвижный образ жизни, постоянное переедание и ожирение, хронический недосып, мигрень, нарушение зрения.

Богданов подчеркнул, что до 75% случаев инсультов связаны с нарушением кровотока, поэтому важно предотвращать заболевания, влияющие непосредственно на состояние сосудов, такие как гипертензия и атеросклероз. Активный образ жизни сможет помочь в этом процессе.