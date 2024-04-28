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Названа еда, которая разрушает сосуды и вызывает диабет даже при отказе от сахара

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Названа еда, которая разрушает сосуды и вызывает диабет даже при отказе от сахара
Здоровье
Фото: @stevepb / pixabay.com

Врачи предупреждают, что избавление от сахара и сладостей не гарантирует защиту от диабета. Для сохранения здоровья сосудов и сердца нужно учитывать количество других простых углеводов в рационе.

Предшествует серьезным повреждениям органов

Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, что преддиабет - это предвестник развития диабета второго типа. Он предшествует серьезным повреждениям органов, таких как сосуды, почки, сердце, нервная система. Одной из основных причин является избыток углеводов, даже если в рационе нет чистого сахара и десертов.

Изделия из белой муки, каши быстрого приготовления, белый рис могут способствовать этому. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск недуга. Симптомы включают в себя изменение зрения, частое мочеиспускание, повышенный аппетит и жажда, резкие изменения веса, плохо заживающие ранки, боли в конечностях.

Информационное агентство «Informing»

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