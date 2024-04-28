«Инопланетная аллергия» угрожает россиянам: уфимцы массово покрылись неизвестной сыпью

Уфимцы обеспокоены массовым появлением неизвестной зудящей сыпи, которая атакует жителей города. Многие люди обращаются за помощью к медикам, страдая от болезненных точек, покраснений, проблем с дыханием.

35-летний мужчина поделился с журналистами своим опытом. Он сообщил, что анализы не выявили у него аллергии, а врачи связали сыпь с плохой экологией. Проблема затрагивает не только взрослых, но и детей, что вызывает серьезные опасения.

Может быть связана с вакцинацией

Местные жители сообщают о появлении симптомов у сотен человек. Некоторые из них предполагают, что сыпь может быть связана с вакцинацией либо ковидом.

Редакция Пруфы.рф обратилась в Министерство здравоохранения Башкирии для выяснения сложившейся ситуации. Ожидается комментарий ведомства.