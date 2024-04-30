Терапевт Темирбаева рассказала, на какие опасные болезни может указывать высокий гемоглобин

Гемоглобин, важный железосодержащий белок, ответственный за перенос кислорода, может нередко давать сигналы о возможных заболеваниях, отмечает терапевт Эльзара Темирбаева. Его повышенный уровень может проявиться через сонливость, утомляемость, головокружение, боли в суставах, головные боли.

Может вызывать повышение гемоглобина

Гематомы после незначительных травм также могут свидетельствовать о данной проблеме. Такие симптомы могут указывать на сердечно-сосудистые недуги, болезни дыхания, а также наличие определенных типов рака. Избыток витаминов группы B также может вызывать повышение гемоглобина. При обнаружении подобных признаков надо обратиться к врачу для диагностики и определения причины данного состояния, пишет Чемпионат.