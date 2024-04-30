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Врачи объяснили, помогают ли антибиотики при кашле

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Врачи объяснили, помогают ли антибиотики при кашле
Здоровье
Фото: freepik.com

Кашель, частая причина обращения к врачу, чаще всего вызван вирусами, не реагирующими на антибиотики. Новое исследование подтверждает, что антибиотики не улучшают тяжесть и продолжительность кашля при остром бронхите, даже если вызваны бактериями. 

В ходе обсервационного исследования с участием более 700 человек с острым бронхитом было выяснено, что применение антибиотиков не сокращает продолжительность кашля. 29% пациентов получили антибиотики, но их кашель продолжался на 1,6 дня дольше, чем у тех, кому и вовсе не выписывали антибактериальные препараты. 

У людей с бактериальной инфекцией продолжительность кашля составляла 17 дней, независимо от назначения антибиотиков.

Информационное агентство «Informing»

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