Врачи объяснили, помогают ли антибиотики при кашле

Кашель, частая причина обращения к врачу, чаще всего вызван вирусами, не реагирующими на антибиотики. Новое исследование подтверждает, что антибиотики не улучшают тяжесть и продолжительность кашля при остром бронхите, даже если вызваны бактериями.

В ходе обсервационного исследования с участием более 700 человек с острым бронхитом было выяснено, что применение антибиотиков не сокращает продолжительность кашля. 29% пациентов получили антибиотики, но их кашель продолжался на 1,6 дня дольше, чем у тех, кому и вовсе не выписывали антибактериальные препараты.

У людей с бактериальной инфекцией продолжительность кашля составляла 17 дней, независимо от назначения антибиотиков.