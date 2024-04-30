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Вирусолог предупредил, что после укуса энцефалитного клеща у человека есть 7–10 дней

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Вирусолог предупредил, что после укуса энцефалитного клеща у человека есть 7–10 дней
Здоровье
Фото: @Catkin / pixabay.com

После укуса клеща, который может быть заражен вирусом клещевого энцефалита, человеку в течение 7-10 дней надо принять меры для профилактики этого заболевания. По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, в этом временном окне можно принять необходимые профилактические меры и обязательно проконсультироваться с инфекционистом. 

Ведущий научный сотрудник Роспотребнадзора Людмила Карань в свой черед отметила, что самка клеща может находиться на теле человека около недели, поэтому нужно обратиться к специалистам как можно быстрее после укуса. 

Энтомолог Илья Гомыранов предупредил о возросшей активности клещей и рекомендует быть бдительными, особенно когда температура воздуха поднимается выше семи градусов.

Информационное агентство «Informing»

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