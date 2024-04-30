Бациллы и пестициды: Роскачество назвало марки каш быстрого приготовления, которые следует избегать

Противники каш, не требующих варки, утверждают, что они содержат слишком много сахара, консервантов и подсластителей, что может нанести вред здоровью. Однако специалисты Роскачества изучили 16 торговых марок таких каш и пришли к выводу, что большинство из них безопасны.

Выявлены проблемы с восковой бациллой

В ходе исследования не было обнаружено превышения установленных норм нитратов и токсинов. Что касается пестицидов, то хотя некоторые каши содержали следовые количества, это не нарушало законодательных требований. Однако выявлены проблемы с восковой бациллой в кашах некоторых торговых марок. Эти бактерии могут вызвать желудочные заболевания, однако они не нормируются техническим регламентом о безопасности пищевой продукции.

Нужно внимательно изучать состав продуктов

Роскачество информировало производителей и продавцов о выявленных проблемах, и некоторые из них уже предприняли корректирующие меры. Ответственные депутаты и педиатры также обращают внимание на потенциальные проблемы с питанием детей, связанные с употреблением таких каш. Они рекомендуют внимательно изучать состав продуктов и давать их детям с осторожностью, особенно если у них лишний вес, progorod33.ru.