Диетолог назвал два важных витамина, которые обязательно необходимо принимать при аллергиях

В беседе с корреспондентом издания Вечерний курьер врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, как бороться с аллергией.

По его словам, врачи чаще всего назначают прием лекарственных препаратов, но забывают о пользе витаминов, которые просто необходимы пациенту страдающему аллергией. Семирядов выделяет два важных витамина - В9 и D.

Витамин В9 - фолиевая кислота. Его прием снижает уровень токсичного гомоцистеина и у тех людей, у которых в организме недостаточно фолиевой кислоты более подвержены астматическим хрипам и имеют склонность к аллергическим реакциям.

Витамин D - гормон иммуномодулятор. Также снижает риск возникновения аллергии, воспалительных процессов и астмы. При недостатке данного витамина в организме возрастают риски хронического синусита. Также помогает облегчить состояние человека с атопическим дерматитом.