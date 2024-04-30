Названа фатальная ошибка, которую совершают 96% пациентов, переживших рак

Только 4% пациентов, переболевших раком, строго следуют советам по физической активности и питанию, утверждает Американское онкологическое общество (ACS).

Так, из 9 тысяч опрошенных пациентов только этот процент соответствовал всем четырем рекомендациям: адекватной активности, диете с фруктами, овощами, ягодами, отказу от алкоголя, избеганию ожирения.

Лишь 50% переболевших раком отказались от спиртного

Новое исследование выявило, что лишь 12% включили в рацион достаточное количество фруктов и овощей, а 50% отказались от спиртного. Женщины, пожилые, чернокожие, образованные пациенты больше следовали данным рекомендациям.

Ученые призывают также врачей уделить больше внимания здоровому образу жизни пациентов после лечения любых видов онкологических недугов.