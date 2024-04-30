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Названа фатальная ошибка, которую совершают 96% пациентов, переживших рак

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Названа фатальная ошибка, которую совершают 96% пациентов, переживших рак
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Только 4% пациентов, переболевших раком, строго следуют советам по физической активности и питанию, утверждает Американское онкологическое общество (ACS). 

Так, из 9 тысяч опрошенных пациентов только этот процент соответствовал всем четырем рекомендациям: адекватной активности, диете с фруктами, овощами, ягодами, отказу от алкоголя, избеганию ожирения. 

Лишь 50% переболевших раком отказались от спиртного

Новое исследование выявило, что лишь 12% включили в рацион достаточное количество фруктов и овощей, а 50% отказались от спиртного. Женщины, пожилые, чернокожие, образованные пациенты больше следовали данным рекомендациям. 

Ученые призывают также врачей уделить больше внимания здоровому образу жизни пациентов после лечения любых видов онкологических недугов.

Информационное агентство «Informing»

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