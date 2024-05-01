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Эксперты назвали реальное количество шагов в день, которое полезно для общего здоровья

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Эксперты назвали реальное количество шагов в день, которое полезно для общего здоровья
Здоровье
Фото: @Fotorech / pixabay.com

Существует мнение о том, что для поддержания общего здоровья достаточно ходить в день 10 тыс. шагов в день. Однако недавние исследования показывают, что даже один-два дня в неделю с 8 тыс. шагов могут быть полезными. 

Преимущества ходьбы, по словам экспертов, включают укрепление костей, контроль веса, улучшение когнитивных функций мозга, сердечного здоровья, улучшение сна, снижение риска различных заболеваний. 

Имели более низкий риск смерти

Исследование, проведенное среди взрослых, показало, что те, кто проходил 8 тыс. шагов один-два раза в неделю, имели более низкий риск смерти. Эффект был сравним с теми, кто ходил такое же количество шагов каждый день. Для детей, подростков, взрослых установлены разные рекомендации по количеству шагов. Детям школьного возраста рекомендуется проходить минимум 9 тыс. шагов, а взрослым от 18 до 59 лет — 8 тысяч в сутки, пишет Чемпионат.

Информационное агентство «Informing»

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