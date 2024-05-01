Диетологи назвали 7 грозных признаков дефицита железа

Недостаток железа в организме человека может привести к железодефицитной анемии, что проявляется усталостью, слабостью, сниженной способностью концентрироваться. Наиболее распространенные признаки также включают постоянную усталость, койлонихию (деформацию ногтя), постоянное ощущение холода, нарушение сна, повышенную тревожность, тягу к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал.

В связи с этим диетологи рекомендуют в случае этих предупреждающих симптомов обратится к врачу, который назначит необходимое обследование.