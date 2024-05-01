Врач объяснила, в чем ошибка многих людей с аллергией

При проявлении симптомов аллергии далеко не всегда поможет аллерголог.

В этом уверена нутрициолог Альбина Сабирова, пишет ВК.ру. Она уверена, что многие аллергии в организме возникают из-за паразитов, которые, к сожалению, даже современные лаборатории могут не выявить. А сдавать аллергопробы в таких случаях и вовсе бесполезно.

«Если у вас есть высыпания на коже, любые проявления аллергии, у вас 100% паразитоз. Даже если мы его лабораторно не подтвердили», - уверена Сабирова.

Она подчеркнула, что не всегда анализы показывают наличие в организме паразитов. Но важно понимать, что если появились высыпания на коже, или другие проявления аллергии, то это указывает на паразитоз.

Поэтому при аллергии она советуют проходить антипаразитарную программу и тогда исчезнут проявления аллергии.