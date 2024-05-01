Медики провели иследование и узнали, как связаны мясо и рак молочной железы

В США рак молочной железы у женщин до 50 лет становится более распространенным, с ростом заболеваемости на 8% с 2010 по 2019 год. Исследования указывают на связь между потреблением красного, обработанного мяса и риском развития рака молочной железы. Уменьшение потребления красного или обработанного мяса может снизить вероятность заболевания, особенно у женщин в пре- и постменопаузе. Замена его на птицу также снижает этот риск.

Может быть особенно вредным

Изучение с более чем 42 тысячами женщин показало, что употребление большого количества красного мяса связано с 23% увеличением риска, в то время как потребление белого мяса ассоциируется с 15% снижением риска. Обработанное мясо, такое как колбаса и ветчина, может быть особенно вредным, увеличивая риск на 9%, в сравнении с увеличением на 6% при употреблении красного мяса.