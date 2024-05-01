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Ученые провели исследование и выяснили, как продлить жизнь как минимум на 5 лет

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Ученые провели исследование и выяснили, как продлить жизнь как минимум на 5 лет
Здоровье
Фото: freepik.com

Исследования ученых Эдинбургского и Чжэцзянского университетов, описанные на информационном портале mk.ru, показывают, что даже при неблагоприятной генетике можно продлить жизнь на 5 лет и избежать возрастных заболеваний, следуя некоторым простым правилам здорового образа жизни.

Отказ от алкоголя, сигарет, регулярная физическая активность, внимание к своему состоянию здоровья могут значительно повлиять на продолжительность жизни. Как отмечают эксперты, генетическая предрасположенность не является определяющим фактором для продолжительности жизни. 

Игнорирование здорового образа жизни увеличивает вероятность ранней смерти, причем даже при благоприятной генетике.

Информационное агентство «Informing»

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