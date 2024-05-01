Не берите ни в коем случае: в хлебцах одной популярной марки нашли кишечную палочку

В Роскачестве была обнаружена кишечная палочка в одной из марок ржаных хлебцев, однако токсинов не обнаружено. Исследованы были 20 торговых марок по 453 показателям качества, безопасности и маркировке. Были проверены такие бренды, как «О'кей Daily», MaxiVita, Dr.Korner, «Каждый день» и другие.

Имели следы пестицидов

Продукция прошла проверку на токсины и токсичные элементы, а также наличие пестицидов. Хотя некоторые продукты имели следы пестицидов, это не является нарушением, но не соответствует стандартам Роскачества.

Кишечная палочка была обнаружена только в продукции под маркой «Невская мельница», но эксперты подчеркивают, что это произошло после термической обработки, что указывает на возможное заражение после изготовления.

Внешний вид и вкус хлебцов не вызвали нареканий, хотя содержание витаминов В1 и В2 оказалось невысоким, пишет progorod33.ru.