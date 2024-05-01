Уральский студент создал чудо-гель, помогающий бросить курить

Павел Антонов, студент Уральского Федерального университета, разработал специальный чудо-гель, который может помочь человеку бросить курить. Его идея получила признание, а также Гран-при на конкурсе «Студент года« в номинации »Инноватор года».

Гель был создан на основе никотиновых солей и глицерина

Гель был создан на основе никотиновых солей и глицерина, он предназначен для людей, желающих избавиться от этой вредной привычки курения.

Данная разработка, как пишет KU66.RU. подчеркивает важность инноваций в области здоровья и борьбы с вредными привычками. Такие инициативы смогут помочь улучшить качество жизни и сделать мир более здоровым для всех.