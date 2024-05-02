Топ-10 мифов о менструальном цикле: детали разбирает гинеколог Уланкина

Мифы о менструации до сих пор вызывают недопонимание и страх у многих женщин. Акушер-гинеколог Ольга Уланкина развеяла несколько распространенных заблуждений.

Миф: во время менструации невозможно забеременеть

Факт: возможность зачатия сохраняется, особенно при укороченных циклах.

Миф: во время месячных нельзя заниматься спортом

Факт: спорт допустим, если нет боли и слабости.

Миф: нормальный цикл составляет 28 дней

Факт: норма от 21 до 38 дней, индивидуально для каждой женщины.

Миф: чем длиннее цикл, тем позже наступит менопауза

Факт: на менопаузу влияют разные факторы, не только длительность цикла.

Миф: внутри влагалища можно потерять тампон

Факт: Влагалище невелико, тампон не может потеряться, но его нужно своевременно менять.

Миф: девственницы не должны использовать тампоны

Факт: маленькие тампоны безопасны для девственниц.

Миф: отсутствие месячных всегда связано с беременностью

Факт: причин отсутствия может быть много, в том числе гормональный сбой.

Миф: женские циклы синхронизируются при общении

Факт: вероятность совпадения циклов высока, но это не обязательно происходит.

Миф: во время месячных лучше не принимать обезболивающие

Факт: врачи назначают обезболивающие при необходимости.

Миф: во время менструации запрещен секс

Факт: при условии здоровья секс не запрещен, но нужно быть осторожными, чтобы не вызвать инфекцию.