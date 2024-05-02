Топ-10 мифов о менструальном цикле: детали разбирает гинеколог Уланкина

Мифы о менструации до сих пор вызывают недопонимание и страх у многих женщин. Акушер-гинеколог Ольга Уланкина развеяла несколько распространенных заблуждений.
Миф: во время менструации невозможно забеременеть
Факт: возможность зачатия сохраняется, особенно при укороченных циклах.
Миф: во время месячных нельзя заниматься спортом
Факт: спорт допустим, если нет боли и слабости.
Миф: нормальный цикл составляет 28 дней
Факт: норма от 21 до 38 дней, индивидуально для каждой женщины.
Миф: чем длиннее цикл, тем позже наступит менопауза
Факт: на менопаузу влияют разные факторы, не только длительность цикла.
Миф: внутри влагалища можно потерять тампон
Факт: Влагалище невелико, тампон не может потеряться, но его нужно своевременно менять.
Миф: девственницы не должны использовать тампоны
Факт: маленькие тампоны безопасны для девственниц.
Миф: отсутствие месячных всегда связано с беременностью
Факт: причин отсутствия может быть много, в том числе гормональный сбой.
Миф: женские циклы синхронизируются при общении
Факт: вероятность совпадения циклов высока, но это не обязательно происходит.
Миф: во время месячных лучше не принимать обезболивающие
Факт: врачи назначают обезболивающие при необходимости.
Миф: во время менструации запрещен секс
Факт: при условии здоровья секс не запрещен, но нужно быть осторожными, чтобы не вызвать инфекцию.