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Тревожная тенденция в 2024 году: Ученые бьют тревогу из-за стремительно «молодеющего» рака

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Тревожная тенденция в 2024 году: Ученые бьют тревогу из-за стремительно «молодеющего» рака
Здоровье
Фото: freepik.com

Стремительное «молодение» рака вызывает тревогу среди ученых. Особенно это заметно в онкологии желудочно-кишечного тракта, матки и легких. Исследования показали признаки преждевременного старения клеток у молодых пациентов, что ускоряет биологическое старение организма. 

Процесс восстановления организма начинает давать сбой раньше, приводя к системному воспалению, что обычно характерно для старения. Новые поколения сталкиваются с риском быстрого старения и рака. Половое созревание также происходит раньше, особенно у девочек. 

Окружающая среда и образ жизни существенно влияют на преждевременное старение и рак. Алкоголь, наркотики, электронные сигареты, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и одиночество считаются основными причинами этой проблемы.

Информационное агентство «Informing»

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