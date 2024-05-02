Тревожная тенденция в 2024 году: Ученые бьют тревогу из-за стремительно «молодеющего» рака

Стремительное «молодение» рака вызывает тревогу среди ученых. Особенно это заметно в онкологии желудочно-кишечного тракта, матки и легких. Исследования показали признаки преждевременного старения клеток у молодых пациентов, что ускоряет биологическое старение организма.

Процесс восстановления организма начинает давать сбой раньше, приводя к системному воспалению, что обычно характерно для старения. Новые поколения сталкиваются с риском быстрого старения и рака. Половое созревание также происходит раньше, особенно у девочек.

Окружающая среда и образ жизни существенно влияют на преждевременное старение и рак. Алкоголь, наркотики, электронные сигареты, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и одиночество считаются основными причинами этой проблемы.