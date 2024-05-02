Учёные нашли в еде вещество, которое влияет на развитие тяжелого психического расстройства

Многочисленные исследования показали, что около 40 млн людей на Земле страдают биполярным расстройством психики. Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Австралии, выявило возможность снижения недуга с помощью некоторой диеты.

Анализируя метаболиты у жителей Европы, обнаружилось, что липиды, особенно с высоким содержанием арахидоновой кислоты, были связаны с биполярным расстройством. Их повышенный уровень может способствовать снижению риска этого психического заболевания.

Ученые в связи с этим призывают к дальнейшим исследованиям для того, чтобы понять механизм взаимодействия арахидоновой кислоты с организмом человека или ее потенциальное использование для борьбы с биполярным расстройством.