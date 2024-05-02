В Северной Каролине девушка едва не умерла от ношения тесного белья и узких шорт

Девушка из Северной Каролины чуть не погибла из-за тесного белья и узких шорт, которые купила для того, чтобы впечатлить одного парня. В течение восьми часов она чувствовала дискомфорт, однако не обратилась к врачам. Позже у девушки появился волдырь и повысилась сильно температура.

При осмотре врачи обнаружили сильное воспаление, вызвавшее сепсис. Девушку срочно госпитализировали и выписали с рекомендацией выбирать правильную одежду, так как тесная одежда может привести к столь опасным заболеваниям.