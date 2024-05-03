Педиатр Одинаева раскрыла, чем грозит употребление магазинных куличей детям

Врач-педиатр Нисо Одинаева предупреждает о возможных негативных последствиях переедания куличей, особенно для детей, таких как рвота, тошнота, расстройство стула, а также напоминает о риске аллергических реакций.

Она также рекомендует ограничить потребление крашеных яиц. Взрослым — не более трех штук в день, а детям — одно.

Рекомендации при покупке куличей

Покупая куличи, следует обращать внимание на их срок хранения и состав, предпочтительно выбирать изделия с минимальным сроком годности, без искусственных добавок. Рекомендуется также избегать покупки на ярмарках или базарах, предпочтение нужно отдавать проверенным производителям в супермаркетах либо магазинах здорового питания.