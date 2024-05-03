В Ростове едва спасли супругов из Донбасса, у которых черви поразили печень

Врачи из Ростова спасли женщину от глистов, которые вызвали кисты в печени.

Врачи провели лапароскопическую резекцию

Эхинококковые кисты, обнаруженные на УЗИ, были размером до 15 см. Врачи провели лапароскопическую резекцию, удалив все пораженные участки печени через небольшие разрезы. Спустя 8-12 месяцев после операции печень пациентки восстановится.

Женщина утверждает, что операция ранее спасла ее мужа, и верит, что поможет и ей. У супруга пациентки черви тоже поразили печень, его едва спасли.

За последние 15 лет в Ростове прооперировали около 200 пациентов с таким диагнозом, отмечая, что эндемичность эхинококкоза в регионе обусловлена особенностями климата, пишет КП.