Косметолог Щелокова перечислила самые эффективные способы убрать второй подбородок

Эксперт Елена Щелокова поделилась с россиянами информацией о методах борьбы со вторым подбородком. Как уточнила косметолог, эту проблему могут вызывать не только возрастные изменения, но и другие факторы, такие как лишний вес, плохая осанка или прикус. Однако решить проблему дома, по словам специалиста, практически невозможно.

Для борьбы со вторым подбородком существуют различные методики, включая нитевой лифтинг, инъекционные процедуры, а также аппаратные методики. В том случае, если причина кроется в лишнем весе, сперва рекомендуется скорректировать свое питание, добавив физические нагрузки.