Врач-гастроэнтеролог назвал идеальный овощ для быстрого похудения

Пекинская капуста, богатая антиоксидантами и другими питательными веществами, станет прекрасным выбором для диетического питания.

Ее низкокалорийность делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за своим весом. Богатство нерастворимых и растворимых волокон в капусте поддерживает нормальную работу кишечника. Она также богата фолиевой кислотой, витамином С, К, что положительно влияет на здоровье костей, иммунитет, обмен веществ.

Людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять пекинскую капусту с осторожностью

Однако стоит помнить, что употребление пекинской капусты может вызвать аллергическую реакцию или привести к вздутию живота, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять ее с осторожностью и в умеренном количестве.