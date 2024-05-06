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Врач-гастроэнтеролог назвал идеальный овощ для быстрого похудения

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Врач-гастроэнтеролог назвал идеальный овощ для быстрого похудения
Здоровье
Фото: @8photo / freepik.com

Пекинская капуста, богатая антиоксидантами и другими питательными веществами, станет прекрасным выбором для диетического питания. 

Ее низкокалорийность делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за своим весом. Богатство нерастворимых и растворимых волокон в капусте поддерживает нормальную работу кишечника. Она также богата фолиевой кислотой, витамином С, К, что положительно влияет на здоровье костей, иммунитет, обмен веществ. 

Людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять пекинскую капусту с осторожностью

Однако стоит помнить, что употребление пекинской капусты может вызвать аллергическую реакцию или привести к вздутию живота, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять ее с осторожностью и в умеренном количестве.

Информационное агентство «Informing»

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