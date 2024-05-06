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Врач-терапевт Веретенников рассказал, как спасти жизнь при укусе змеи

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Врач-терапевт Веретенников рассказал, как спасти жизнь при укусе змеи
Здоровье
Фото: @wirestock / freepik.com

Забота о безопасности во время прогулок в лесу играет ключевую роль, особенно когда речь идет об укусах змей. Врач-терапевт городской больницы Черноголовки Кирилл Веретенников выделяет важные моменты в первой помощи при подобных случаях. 

Он подчеркивает, что попытки отсосать яд, наложение жгута или расширение раны могут серьезно ухудшить состояние пострадавшего. Вместо этого следует немедленно промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты. Самым предпочтительным вариантом будет доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи. 

Наличие антигистаминных препаратов и своевременная медицинская помощь могут спасти жизнь

При укусе змеи могут возникнуть боль, отек, кровоизлияния и повышение температуры. Однако наличие антигистаминных препаратов и своевременная медицинская помощь могут спасти жизнь. Поэтому иметь эти препараты при себе обязательно для каждого, кто отправляется в лес на прогулку.

Информационное агентство «Informing»

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