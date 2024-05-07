Врач Елена Малышева предупреждает о побочном эффекте лекарств от давления

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о возможных побочных эффектах препаратов от давления. Об этом они рассказали в новом выпуске передачи «Жить здорово!».

Эксперты обсудили, что лекарства с окончанием «прил» в названии могут вызвать сухой кашель, поэтому при его появлении стоит перейти на препараты с окончанием «сартан». Это связано с блокированием особого белка в организме, который спазмирует сосуды. В целом, они рекомендуют прием «прилов», но при возникновении кашля сменить их на «сартаны».

Уточняется, что при приеме амлодипина может возникать отек из-за расширения сосудов, и тогда врач должен заменить препарат на средство из другой группы.