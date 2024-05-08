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Нижегородский ученый назвал семь лекарственных средств от старости

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Нижегородский ученый назвал семь лекарственных средств от старости
Здоровье
Фото: freepik.com

Передовые исследования в области замедления старения оказываются на передовой благодаря клиническим испытаниям, о которых рассказал директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев. В числе самых перспективных препаратов он выделил метформин, который положительно влияет на когнитивные функции, сердечно-сосудистую систему, метаболизм, иммунитет, микробиоту кишечника. 

Также было обнаружено, что повышение уровня NAD+ при помощи его предшественников NR и NMN стимулируют сиртуины, улучшая выносливость, защищая от нейродегенеративных недугов. 

Среди прочих потенциальных препаратов упомянуты агонисты рецепторов GLP-1, ингибиторы TORC1, спермидин, сенолитики, пробиотики. 

Нижегородские ученые уверены в будущем прогрессе использования геропротекторных препаратов, предполагая их потенциальное применение для замедления старения после этапа лечения конкретных заболеваний.

Информационное агентство «Informing»

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