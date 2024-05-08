Нижегородский ученый назвал семь лекарственных средств от старости

Передовые исследования в области замедления старения оказываются на передовой благодаря клиническим испытаниям, о которых рассказал директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев. В числе самых перспективных препаратов он выделил метформин, который положительно влияет на когнитивные функции, сердечно-сосудистую систему, метаболизм, иммунитет, микробиоту кишечника.

Также было обнаружено, что повышение уровня NAD+ при помощи его предшественников NR и NMN стимулируют сиртуины, улучшая выносливость, защищая от нейродегенеративных недугов.

Среди прочих потенциальных препаратов упомянуты агонисты рецепторов GLP-1, ингибиторы TORC1, спермидин, сенолитики, пробиотики.

Нижегородские ученые уверены в будущем прогрессе использования геропротекторных препаратов, предполагая их потенциальное применение для замедления старения после этапа лечения конкретных заболеваний.