Остерегайтесь солонки: соление пищи повышает риск развития рака желудка на 41%

Открытие Венского медицинского университета: добавление соли в пищу повышает риск рака желудка.

Исследование подтверждает опасность чрезмерного употребления соли

Исследование, проведенное на базе UK Biobank, включающее данные 470 ?тысяч участников, подтверждает опасность чрезмерного употребления соли. Участники, часто добавляющие соль в еду, имели на 41% выше риск заболевания раком желудка по сравнению с теми, кто не делал этого. Даже после коррекции на социальный статус и возраст эти результаты остаются значимыми.

Однако, как сообщает источник, исследование имеет ограничения. Так, количество случаев рака желудка оказалось недостаточным для полного анализа. Также отсутствовали подробные данные о потреблении соли у всех участников.