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Врач Тяжельников раскрыл, что нужно делать дачникам во время магнитных бурь

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Врач Тяжельников раскрыл, что нужно делать дачникам во время магнитных бурь
Здоровье
Фото: @stockgiu / freepik.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рекомендует снизить активность во время магнитных бурь. Магнитные бури, вызванные вспышкой на Солнце, могут оказать негативное влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами. Подобные явления могут вызвать тошноту, головокружение и головную боль. 

Рекомендации во время магнитных бурь

Тем, кто занимается спортом, рекомендуется перейти на умеренные тренировки. Дачникам рекомендуется снизить темп работ на участках. Также нужно обеспечить себе качественный сон, отдых в течение дня, пребывание на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями следует следить за своим здоровьем, принимать лекарства, обращаться за медицинской помощью при появлении непривычных симптомов. Пожилым людям особенно стоит обязательно соблюдать режим дня, отдыхать, питаться качественно, регулярно измерять давление, иметь запас лекарств на случай обострения болезни, пишут РИА Новости.

Информационное агентство «Informing»

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