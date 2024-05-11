Сильнейшая за 50 лет магнитная буря угрожает Земле — может уничтожить Интернет

Земля столкнулась с редкой экстремальной геомагнитной бурей, достигшей максимального уровня с 2003 года.

Возмущение от этой бури будет ощущаться как минимум полдня

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин предупредил, что возмущение от этой бури будет ощущаться как минимум полдня. В разных частях мира, включая Россию и Турцию, наблюдали северное сияние, вызванное этим явлением. Илон Маск сообщил о беспокойстве относительно ситуации с сателлитами Starlink.

Сильные магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, вызывая головные боли и бессонницу. Однако руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв отметил, что точный ущерб для здоровья сложно рассчитать.