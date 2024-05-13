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Ученые перечислили четыре источника агрессивного рака на столе

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Ученые перечислили четыре источника агрессивного рака на столе
Здоровье
Фото: @Engin_Akyurt / pixabay.com

Последний исследовательский отчет, опубликованный в Британском медицинском журнале (BMJ), подтверждает опасения многих здравоохранительных организаций по поводу высокой степени переработки продуктов и их негативного влияния на человеческое здоровье. 

Ученые подчеркивают, что потребление продуктов с высокой степенью переработки может увеличивать риск развития различных заболеваний, включая несколько форм агрессивного рака.

Могут увеличивать риск развития рака

Особое внимание уделяют патологическим состояниям, связанным с избыточным потреблением таких продуктов, как фастфуд, газированные напитки, десерты, продукты длительного хранения, часто содержащие избыточное количество сахара, соли, разных добавок, которые, как показывают исследования, могут увеличивать риск развития рака желудка, кишечника, печени, поджелудочной.

Специалисты рекомендуют ограничивать потребление таких продуктов в рационе, а при этом уделять больше внимания питанию, свежим фруктам, овощам, злакам, белкам растительного происхождения.

Информационное агентство «Informing»

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