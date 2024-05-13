Врачи объяснили, опасно ли для здоровья разговаривать во сне

Парасомния, включающая сомнилоквию или разговоры во сне, является довольно распространенной проблемой, которая может встречаться у 65% населения в разные периоды жизни, по данным Американской академии медицины сна.

Хотя сомнилоквия может быть безвредной, но служит симптомом других более серьезных нарушений сна. Поэтому важно обратиться к врачу, если разговоры во сне стали более частыми, начались в зрелом возрасте, сопровождаются движениями конечностей, а также если они вызывают дневную сонливость.

Для улучшения сна в таком случае могут помочь генератор белого шума, затычки для ушей, наушники с шумоподавлением. Также нужно следить за режимом сна, избегать стрессовых ситуаций, употребления алкоголя перед сном и обратиться за консультацией к специалисту для дополнительных рекомендаций, пишет Ferra.