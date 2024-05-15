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Stocklytics перечислил самые опасные смартфоны Xiaomi по уровню излучения

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Stocklytics перечислил самые опасные смартфоны Xiaomi по уровню излучения
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Представлен антирейтинг смартфонов с высоким уровнем SAR-излучения, составленный аналитиками Stocklytics. Выявлено несколько устройств с высокими показателями SAR.

  • Xiaomi Mi A1. Выпущен в 2017 году с показателями SAR 1,58 Вт/кг (на тело) и 1,42 Вт/кг (на ухо).
  • Xiaomi Mi A1 LTE. Та же модель, но в версии с LTE, с аналогичными показателями SAR.
  • Xiaomi Mi Max 3. SAR 1,58 Вт/кг (на ухо) и 1,45 Вт/кг (на тело).
  • Xiaomi Mi Mix 3 5G. SAR 1,56 Вт/кг (на ухо) и 1,56 Вт/кг (на тело).

Отмечается, что смартфоны Redmi 5A и Note 7 Pro имеют значительно более низкие показатели излучения, согласно этому исследованию.

Информационное агентство «Informing»

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