Ученые назвали признак деменции, заметный за 12 лет до появления болезни

Ученые назвали признак деменции за 12 лет до ее проявления, проведя длительное исследование, в котором участвовали 8623 человека. У 537 подопытных впоследствии развилась деменция, что позволило выявить факторы риска заболевания.

Реагировали гораздо медленнее

На начальном этапе исследования все участники проходили тест на зрительную чувствительность. Им требовалось нажимать на кнопку при появлении треугольника. Те участники, у кого впоследствии проявилась деменция, реагировали на треугольник гораздо медленнее.

Ученые связывают этот факт с воздействием токсичных амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера, на мозговые области, отвечающие непосредственно за зрение.