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Психолог из Уфы назвала 6 основных признаков алкогольной зависимости

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Психолог из Уфы назвала 6 основных признаков алкогольной зависимости
Здоровье
Фото: freepik.com

Признаки алкогольной зависимости, подробно описанные психологом Алисой Курамшиной из Уфы для портала UfaTime.ru, помогают распознать проблему и своевременно обратиться за помощью. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно в больших дозах несколько раз в неделю, может быть первым сигналом. 

Могут свидетельствовать о проблеме

Отсутствие контроля над употреблением, физическая зависимость, постоянная необходимость в увеличении дозы для достижения желаемого эффекта, а также отсутствие интереса к другим занятиям и проблемы со здоровьем и отношениями могут свидетельствовать о проблеме. Раннее обращение за помощью при обнаружении подобных признаков повышает шансы на успешное выздоровление. Поддержка и профессиональная помощь специалистов играют важную роль в благополучии и здоровье.

Информационное агентство «Informing»

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