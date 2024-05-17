Психолог из Уфы назвала 6 основных признаков алкогольной зависимости

Признаки алкогольной зависимости, подробно описанные психологом Алисой Курамшиной из Уфы для портала UfaTime.ru, помогают распознать проблему и своевременно обратиться за помощью. Чрезмерное употребление алкоголя, особенно в больших дозах несколько раз в неделю, может быть первым сигналом.

Могут свидетельствовать о проблеме

Отсутствие контроля над употреблением, физическая зависимость, постоянная необходимость в увеличении дозы для достижения желаемого эффекта, а также отсутствие интереса к другим занятиям и проблемы со здоровьем и отношениями могут свидетельствовать о проблеме. Раннее обращение за помощью при обнаружении подобных признаков повышает шансы на успешное выздоровление. Поддержка и профессиональная помощь специалистов играют важную роль в благополучии и здоровье.