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Укроп начнет расти, как «сумасшедший», если применить эти хитрости в мае

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Укроп начнет расти, как «сумасшедший», если применить эти хитрости в мае
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Чтобы укроп рос большим и вкусным, нужно правильно за ним ухаживать. Опытные огородники поделились лайфхаками для достижения таких результатов. 

Рекомендации опытных огородников

Регулярно нужно прореживать сеянцы, оставляя между ними 10 или 15 см для того, чтобы обеспечить достаточно пространства для роста либо снизить риск заболеваний. 

Укроп требует регулярного и умеренного полива. Поливать желательно утром либо вечером, избегая при этом попадания воды на листья в жаркое время, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Почва должна быть слегка влажной, однако ни в коем случае не переувлажненной. 

Регулярно осматривать растения на предмет вредителей, таких как тля или паутинный клещ. 

Важно использовать натуральные методы защиты. Что касается органических удобрений, то подойдет, например, настой компоста или крапивы, настои биологических препаратов, таких как фитоспорин, для укрепления иммунитета растений и профилактики грибковых заболеваний.

Информационное агентство «Informing»

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