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Гинеколог Гончарук рассказала, какие вирусы поджидают россиян в туалете

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Гинеколог Гончарук рассказала, какие вирусы поджидают россиян в туалете
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Специалист по гинекологии из сети клиник «Фомина» Василиса Гончарук поделилась с газетой «Вечерняя Москва» мнением о риске заражения инфекциями в общественных туалетах. 

Она отметила, что риск заражения половыми инфекциями (например, хламидиозом, гонореей, трихомониазом и микоплазмозом) через туалеты крайне низок, так как эти болезни передаются в основном при прямом контакте и плохо выживают во внешней среде. ЗППП, такие как сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C, также маловероятны для передачи в туалетах. Однако Гончарук подчеркнула важность соблюдения гигиены в общественных туалетах из-за возможного присутствия опасных бактерий на дверных ручках, кнопках смыва и кранах. 

Рекомендации, чтобы избежать желудочно-кишечных заболеваний

Мыть руки обязательно до и после посещения туалета.

Не ставить свои вещи на пол.

Использовать салфетки либо туалетную бумагу для избегания контакта с любыми поверхностями.

Применять одноразовые накладки на унитаз.

Информационное агентство «Informing»

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